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Spor

Beşiktaş'ta Elneny için yeni karar

Beşiktaş yönetimi, Muhammed Elneny için Arsenal'e bir yıl daha 'Bedelsiz kiralama' teklifinde bulunacak.

05 Nisan 2020 Pazar 13:20 - Güncelleme: 05 Nisan 2020 Pazar 13:20
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Beşiktaş, 30 Haziran 2019'da takıma katılan Muhammed Elneny için Arsenal'e yeni bir teklifte bulunacak.

İngiliz ekibine, Mısırlı oyuncunun "ekstra sezon"da kadroda tutulmak istendiği anlatılacak. Siyah-beyazlılar; eğer Arsenal kulübü o dönemde Elneny'nin maaşının yarısını ödemek zorunda kalmak istemiyorsa, bir yıl daha Beşiktaş'ta oynamasına izin vermesini teklif edecek.

Arsenal, Elneny'ye izin verirse bir yıllık daha kiralama anlaşması yapılacak, ekstra sezonun ödemesini de Beşiktaş yapacak. Siyah- beyazlılar bu sezon olduğu gibi önümüzdeki sezonda da Elneny için kiralama bedeli ödemek istemiyor.

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