Beşiktaş'ta Elneny siftah yaptı Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada Beşiktaş, yeni transfer Muhammed Elneny'nin ilk kez siyah beyazlı formayı giydiği maçta, TFF 1. Lig lideri Ümraniyespor'u 3-1 yendi.