18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7026
  • 6,2722
  • 276.006
  • 103464
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş'ta Elneny şoku yaşanıyor

Bir aydan biraz daha fazla bir süre önce Beşiktaş'a imza atan Muhammed Elneny, siyah beyazlı kulüpten ayrılmak istiyor.

  • Sporx
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş'ın Mısırlı oyuncusu Muhamed Elneny, ocak ayında kiralık olarak katıldığı siyah beyazlı kulüpten ayrılmanın yolunu arıyor.
 
Mısır basınında çıkan haberde; 27 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'ta aradığı ortamı bulamadığı ve takımın durumunun da kötü olması nedeniyle ayrılmak istiyor. Takım arkadaşlarına, teknik heyete ve çevreye adapte olamayan Elneny, mutsuz olduğu konusunda menajerine bilgi verdi.
 
Elneny, menajerine talimat vererek kendisine ocak ayı içn yeni bir kulü bulma talebinde bulundu.
 
Yönetimin ve muhtemelen teknik heyetin değişecek olması nedeniyle de huzursuz olduğu belirtilen Elneny'nin ilk Süper Lig maçında kırmızı kart gördüğü ve 3 maç ceza aldığı da vurgulandı.
 
OYNADIĞI TÜM MAÇLARDA MAĞLUP
 
Beşiktaş'ın Arsenal'den 18 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Muhammed Elneny, bu sezon toplam 3 maçta 256 dakika sre alabildi.
 
Beşiktaş Elneny'nin oynadığı tüm maçlarda mağlup oldu.

Böyle gözaltı görülmedi! Polisler o halde görünce kahkahayı bastı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Sakarya'da feci kaza! Tır durağa daldı, ölü ve yaralılar var

Sakarya'da feci kaza! Tır durağa daldı, ölü ve yaralılar var

'ABD destekli yeni bir operasyonun başladığının delilidir'

'ABD destekli yeni bir operasyonun başladığının delilidir'

Korkutan uyarı: Stoklar tükeniyor

Korkutan uyarı: Stoklar tükeniyor

Ankara'da 2,5 yaşındaki bebeğin feci ölümü! Soruşturma başlatıldı

Ankara'da 2,5 yaşındaki bebeğin feci ölümü! Soruşturma başlatıldı

5 yaşındaki çocuğu yere yığdı, sosyal medya ayağa kalktı! O vicdansız gözaltında

5 yaşındaki çocuğu yere yığdı, sosyal medya ayağa kalktı! O vicdansız gözaltında

Suriye sınırında hareketlilik! Başkan Erdoğan'ın açıklaması panikletti

Suriye sınırında hareketlilik! Başkan Erdoğan'ın açıklaması panikletti

FETÖ imamı itiraf etti, yeni detaylar ortaya çıktı: ByLock'tan 3 yıl önce...

FETÖ imamı itiraf etti, yeni detaylar ortaya çıktı: ByLock'tan 3 yıl önce...

İnanılmaz olay! Uyuşturucu kaçakçıları geri dönüp polisleri kurtardı

İnanılmaz olay! Uyuşturucu kaçakçıları geri dönüp polisleri kurtardı
 

POPÜLER HABERLER

5 yaşındaki çocuğu yere yığdı, sosyal medya ayağa kalktı! O vicdansız gözaltında

5 yaşındaki çocuğu yere yığdı, sosyal medya ayağa kalktı! O vicdansız gözaltında

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA