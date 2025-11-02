İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Kasım 2025 Pazar / 12 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0958
  • EURO
    48,652
  • ALTIN
    5412.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta Emirhan Topçu cezalı duruma düştü
Spor

Beşiktaş'ta Emirhan Topçu cezalı duruma düştü

Beşiktaş'ın başarılı savunmacısı Emirhan Topçu, Fenerbahçe maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Topçu, ligin bir sonraki haftasında oynanacak Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.

IHA2 Kasım 2025 Pazar 22:42 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Emirhan Topçu cezalı duruma düştü
ABONE OL

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Emirhan Topçu, Fenerbahçe karşılaşmasında gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Siyah-beyazlıların 25 yaşındaki savunmacısı Emirhan Topçu, mücadelenin 90+1. dakikasında gördüğü sarı kart nedeniyle ligde bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü.

Emirhan Topçu, Gençlerbirliği, Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında da sarı kart görmüştü.

Müsabakaya 11'de başlayan Emirhan, 90 dakika sahada kaldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kamyon tramvay hattına çarptı: O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.