Beşiktaş'ta en fazla formayı Quaresma satıyor

BEŞİKTAŞ’IN Kartal Yuvaları’ndan Sorumlu Yöneticisi Hüseyin Mican, 2018’i Akşam’a değerlendirdi: Türkiye’de yaşanan döviz sıkıntısı ve Beşiktaş’ın sportif olarak hedefl erinden uzak kalmasına rağmen Kartal Yuvası mağazalarımızdaki satışlarımız gayet iyi. Elimizde kesin veriler olmamakla birlikte, 2018’in cirosunun, bir önceki sezonun altında kalmayacağını düşünüyorum Yılbaşı nedeniyle şu anda çok yoğunuz ve satışlardan memnunuz. Türkiye’deki hediye kültürü, satışların yılbaşında yükselmesini sağladı. İnsanlar forma alamasa da mutlaka eşine, dostuna bir hediye alıyor. Yeni sezon için de hazırlıklarımızı tamamladık. Tasarımını kendi ekibimizin yaptığı ilkbahar-yaz kreasyonlarımız da ocak ayı içinde Kartal Yuvaları’ndaki yerini alacak. Bu konuda da çok iddialıyız. Kadın, erkek ve çocukta çok özel seçenekler olacak.

Karius geride kaldı

MİCAN, Quaresma’nın şu an forma satışında bir numara olduğunu, onunla kafa kafaya giden Karius’un ise geride kaldığını bildirdi. Son haftalarda hatalı goller yiyen Karius’un, buna paralel forma satışlarında da düşüş olması dikkat çekti. Mican, önümüzdeki sezon Adidas’la anlaşmalarının süreceğini de belirtip, forma fi yatlarını minimum seviyede tutmaya çalıştıklarını vurguladı.

Korsanla savaşıyoruz

HÜSEYİN Mican, korsan ürünle mücadele konusunda da önemli bir aşama kaydettiklerini söyledi. Özellikle sosyal medyada sahte hesaplar üzerinden yapılan korsan satışlara anında müdahale ettiklerini ve kapattırdıklarını belirtti. Mican buna rağmen korsan ürün satışlarının olduğunu belirtip, taraftarların bu konudaki bilinçli davranışına ve desteğine ise teşekkür etti.

(Aksam)