31 Mayıs 2021 Pazartesi 19:12 - Güncelleme: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 19:12

Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük bir pay sahibi olan genç kaleci Ersin Destanoğlu'na Avrupa'dan teklifler gelirken, Fransa'nın Nice takımı resmi teklifini yaptı.

Nice Ersin için Beşiktaş'a 7 milyon euro önerirken, siyah-beyazlılar 10 milyon euro talep etti. Beşiktaş, Ersin'in transfer olması halinde ise alternatifini yine Süper Lig'de buldu.

Haber Global'in haberine göre; Ersin, Nice'e transfer olursa Beşiktaş yönetimi, milli kaleci Mert Günok'u kadroya dahil edecek. Son dönemde Medipol Başakşehir'de çok fazla forma şansı bulamayan Mert Günok da Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor.

Özellikle oyun kurma becerisiyle öne çıkan ve ayaklarını çok iyi kullanan 32 yaşındaki tecrübeli kaleci için Teknik Direktör Sergen Yalçın da olumlu rapor verdi.