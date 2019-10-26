Beşiktaş'ta Fabri geri dönüyor iddiası
İNGİLİZ basını sezon sonunda Fulham ile sözleşmesi bitecek olan Fabri’nin, Beşiktaş’a yeniden döneceğini iddia etti.
AKŞAM
Mallorca’da kiralık olarak görev yapan Fabri, yeni sezonda Karius’un yerine kaleyi koruyabilir. Zira, Beşiktaş yönetimi Alman file bekçisinin satın alma opsiyonunu kullanma taraftarı değil.
CENK ISRARI
BEŞİKTAŞ’IN geri getirmeyi planladığı bir başka oyuncu da Cenk Tosun. İngiliz basını Everton’da forma şansı bulamayan Cenk için Beşiktaş’ın yeni yönetiminin girişimlerde bulunduğunu iddia etti. Cenk daha önce bu sezon Everton’dan ayrılmayacağını açıklamıştı. Ancak bu planların Ocak’ta değişebileceği belirtiliyor.
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