Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları tamamlandı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'nın da izlediği basına kapalı idman, yaklaşık bir saat sürdü.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 21.45'te Vodafone Park'ta VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.