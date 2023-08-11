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Spor

Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük mesaisi başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

IHA11 Ağustos 2023 Cuma 21:27 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük mesaisi başladı
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Neftçi Bakü maçında forma giyen oyuncular izin yaparken, diğer oyuncular ise antrenmana ısınma ve koordinasyon koşularıyla başladı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maç sonrası yapılan şut çalışmasıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına, yarın saat 18.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.

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