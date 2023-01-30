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Spor

Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük mesaisi tamamlandı

Beşiktaş, Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA30 Ocak 2023 Pazartesi 20:57 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük mesaisi tamamlandı
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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'le deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Siyah-beyazlılar, ısınma ve istasyon koşuları sonrası pas ve top kapma çalışması gerçekleştirirken, antrenmanın son bölümünde taktik çift kale maç oynandı.

Beşiktaşlı futbolular idmanın ardından kampa girdi.

BEŞİKTAŞ'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 19 maça çıkan Beşiktaş, bu karşılaşmalardan 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 38 puanla 4. sırada yer aldı.

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