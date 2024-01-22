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Spor

Beşiktaş'ta fatura oyunculara kesildi

Beşiktaş'ta 4-0'lık Pendik faciası sonrası fatura futbolculara kesildi. Mevcut yerlilerin en az beşi, yabancıların da 10'uyla devam edilmek istenmiyor.

22 Ocak 2024 Pazartesi 12:39 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta fatura oyunculara kesildi
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Beşiktaş ,kabus gibi geçen sezonda bir hezimet de Fernando Santos idaresinde yaşadı. Santos'la başlayan olumlu ivme kaybedilince fatura futbolculara kesildi. Yönetim ve teknik heyet kadronun büyük oranda değiştirilmesi konusunda fikir birliğine varıldı.

Gelecek sezon uygulanacak 12 yabancılı sisteme uyum sağlamak adına işe hız verilecek. Beşiktaş'ın sözleşmesi devam eden 16 yabancı futbolcusu bulunuyor.

Yerleri garanti görünen isimler şöyle: Amir Hadziahmetovic, Oxlade Chamberlain, Omar Colley, Gedson Fernandes, Jonas Svensson, Milot Rashica...

Kontratları devam eden Daniel Amartey, Arthur Masuaku, Ante Rebic, Jackson Muleka, Vincent Aboubakar ve Francisco Montero'ya kulüp aranıyor. Jean Onana ve Valentin Rosier'in kiralandıkları kulüplerde kalıcı olması umuluyor.

Sözleşmeleri bitecek Rachid Ghezzal ve Ajdin Hasic'le devam edilmeyecek. Bakhtiyor Zaynutdinov ise 2027'ye kadar Türk statüsünde oynamaya devam edecek.

YERLİLERE VEDA

Yerlilerin de büyük bölümü gönderilecek. Onur Bulut, Tayfur Bingöl, Utku Yuvakuran, Emrecan Uzunhan, Emrecan Bulut ve Umut Meraş'la yolların ayrılması bekleniyor. Mert Günok'un geleceğine Santos karar verecek. Sözleşmesi bitecek isimlerden Cenk Tosun'un ayrılması, Salih Uçan'ın ise önerilecek ücreti kabul etmesi şartıyla kalması bekleniyor. Altyapı çıkışlı futbolcularla da devam edilecek.

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