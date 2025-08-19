İSTANBUL 29°C / 21°C
Spor

Beşiktaş'ta FC Lausanne mesaisi başladı

Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre ekibi Lausanne ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş maçın hazırlıklarına başladı.

AA19 Ağustos 2025 Salı 15:12 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta FC Lausanne mesaisi başladı
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında 21 Ağustos Perşembe günü İsviçre ekibi Lausanne ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki idman, ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı. ikas Eyüpspor karşılaşmasında forma giyen oyuncular, idmanda yenilenme çalışması yaptı.

Beşiktaş Futbol Takımı, yarınki antrenmanla Lausanne maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

