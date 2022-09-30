İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Eylül 2022 Cuma / 4 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5261
  • EURO
    18,2113
  • ALTIN
    997.103
  • BIST100
    3179.99
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi hazırlıkları devam etti
Spor

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi hazırlıkları devam etti

Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Beşiktaş'ta maçın hazırlıkları devam etti.

AA30 Eylül 2022 Cuma 18:06 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi hazırlıkları devam etti
ABONE OL

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanı Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı ile siyah-beyazlı ekibin eski futbolcusu Rodrigo Tello da izledi.

Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yaklaşık 1,5 saat süren antrenmana futbolcular, aktivasyon, koşu ve pas çalışmalarıyla başladı. İdman, iki grup halinde gerçekleştirilen taktik çalışmayla sona erdi.

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve tesislerinde kampa girecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.