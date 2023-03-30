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Spor

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi mesaisi devam ediyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında derbide deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya geleceği maçın hazırlıklarına devam etti.

AA30 Mart 2023 Perşembe 18:09 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi mesaisi devam ediyor
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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde bir bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Sakatlığını atlatan Tayyip Talha Sanuç, antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Romain Saiss salonda çalışırken, milli takımlardan dönüş yolunda olan Arthur Masuaku ve Jackson Muleka antrenmanda yer almadı.

Futbolcuların 5'e 2 ile sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışma yapıldığı öğrenildi.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

ŞENOL GÜNEŞ BASIN MENSUPLARINA KONUŞTU

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Deneyimli teknik adam, şunları aktardı:

Şu anda milli takımdan daha tam gelemeyen oyuncularımız var. Masuaku ve Muleka şu anda yolda. Saiss geldi ama sıkıntısı var, bakıyoruz ona. Omar Colley gibi yorgun gelenler var. Tayyip bugün antrenmana katılacak onun durumuna bakacağız, değerlendireceğiz. Saiss'in ciddi olup olmadığına yarın bakacağız. Bugün geldi yorgun ve ağrıları var.

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