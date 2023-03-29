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Spor

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi mesaisi sürüyor

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta maçın hazırlıkları sürüyor.

IHA29 Mart 2023 Çarşamba 21:50 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi mesaisi sürüyor
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'de 27. haftada Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 17.00'de ilk 20 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek. Rachid Ghezzal, antrenman öncesi saat 16.30'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

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