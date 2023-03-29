Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi mesaisi sürüyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'de 27. haftada Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 17.00'de ilk 20 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek. Rachid Ghezzal, antrenman öncesi saat 16.30'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.