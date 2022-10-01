İSTANBUL 28°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ekim 2022 Cumartesi / 6 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5039
  • EURO
    18,1433
  • ALTIN
    988.219
  • BIST100
    3179.99
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi mesaisi tamamlandı
Spor

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi mesaisi tamamlandı

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta maçın hazırlıkları tamamlandı.

AA1 Ekim 2022 Cumartesi 20:46 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi mesaisi tamamlandı
ABONE OL

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanı Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı, asbaşkan Emre Kocadağ ile yöneticiler Umut Tahir Güneş, Umut Şenol, Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı da izledi.

Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yaklaşık bir saat süren antrenmana futbolcular, aktivasyon, ve koşu çalışmalarıyla başladı. İdman çift kale taktik maçla sona erdi.

Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı ekip tesislerinde kampa girdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.