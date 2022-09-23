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Spor

Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde derbide evinde Fenerbahçe ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

AA23 Eylül 2022 Cuma 18:14 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaların gerçekleştirildiği belirtildi.

Aktivasyon çalışmasıyla başlayan antrenmanın, sahada yapılan koşu ve pasın ardından yapılan taktik çalışmayla tamamlandığı aktarıldı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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