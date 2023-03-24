Beşiktaş'ta Fenerbahçe mesaisi devam ediyor

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise dar alanda çift kale maç yapıldığı öğrenildi.
Antrenmana milli takım kamplarında bulunan oyuncuların yanı sıra Valentin Rosier, Tayyip Talha Sanuç ve Dele Alli katılmadı.
Beşiktaş, bir günlük iznin ardından 26 Mart Pazar günü hazırlık maçında HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak.