İSTANBUL 4°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ocak 2024 Çarşamba / 29 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,9744
  • EURO
    32,8201
  • ALTIN
    1956.31
  • BIST100
    7872.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta Fernando Santos ilk antrenmanına çıktı
Spor

Beşiktaş'ta Fernando Santos ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü takımın başında ilk antrenmanına çıktı. Siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı.

AA10 Ocak 2024 Çarşamba 17:09 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Fernando Santos ilk antrenmanına çıktı
ABONE OL

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos, siyah-beyazlı takımın başında ilk idmanına çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 13 Ocak Cumartesi günü VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta Portekizli teknik adamın yanı sıra yeni transfer Jonas Svensson da siyah-beyazlı ekiple ilk antrenmanını yaptı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yarım saatlik bölümü basına açık gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlı oyuncular, ısınma koşularının ardından çeşitli pas çalışmaları üzerinde durdu. Çaykur Rizespor maçında görev alan oyuncular ise salonda yenilenme çalışmaları gerçekleştirdi.

Kasımpaşa müsabakasında sakatlanarak oyundan çıkan ve Rize deplasmanında forma giyemeyen Necip Uysal, tedavisinin ardından bugün ilk kez takımla çalışmalara başladı.

SANTOS'TAN KARTAL POZU

Siyah-beyazlı takımın yeni teknik direktörü Fernando Santos, antrenman öncesi idmanı takip eden basın mensuplarının yanına gelerek selam verdi.

Santos, daha sonra yardımcılarıyla birlikte basın mensuplarına 'kartal pozu' verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.