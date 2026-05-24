Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın ayrılığının ardından yeni hoca arayışlarına başladı. Yeni futbol direktörü Önder Özen çalışmalarına başlarken, gündeme gelen ilk isimlerden birisi Filipe Luis oldu.

TRT Spor'un haberine göre; Son olarak Brezilya ekibi Flamengo'nun başında olan ve mart ayında görevden ayrılan 40 yaşındaki teknik direktör listeye eklendi.

Siyah-beyazlılar, Luis için nabız yoklarken listenin genişletilmesi için de çalışmalar sürüyor.

Antrenörlüğe 2024 yılında Flamengo 17 Yaş Altı takımında başlayan Filipe Luis, 20 Yaş Altı takımını da çalıştırdıktan sonra Eylül 2024'te A takımın başına geçti.

Luis, 17 aylık macerasında Brezilya Serie A, Brezilya Kupası, Challenger Kupası, Brezilya Süper Kupası, Libertadores Kupası ve Campeonato Carioca olmak üzere toplamda 6 kupa kazandı.