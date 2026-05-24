İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mayıs 2026 Pazar / 8 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,7392
  • EURO
    53,0889
  • ALTIN
    6630.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta Filipe Luis sesleri! Kartal nabız yokladı
Spor

Beşiktaş'ta Filipe Luis sesleri! Kartal nabız yokladı

Yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, rotasını Brezilya'ya çevirdi. Siyah-beyazlılar, 40 yaşındaki antrenör Filipe Luis'i gündemine aldı.

HABER MERKEZİ24 Mayıs 2026 Pazar 13:31 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Filipe Luis sesleri! Kartal nabız yokladı
ABONE OL

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın ayrılığının ardından yeni hoca arayışlarına başladı. Yeni futbol direktörü Önder Özen çalışmalarına başlarken, gündeme gelen ilk isimlerden birisi Filipe Luis oldu.

TRT Spor'un haberine göre; Son olarak Brezilya ekibi Flamengo'nun başında olan ve mart ayında görevden ayrılan 40 yaşındaki teknik direktör listeye eklendi.

Siyah-beyazlılar, Luis için nabız yoklarken listenin genişletilmesi için de çalışmalar sürüyor.

Antrenörlüğe 2024 yılında Flamengo 17 Yaş Altı takımında başlayan Filipe Luis, 20 Yaş Altı takımını da çalıştırdıktan sonra Eylül 2024'te A takımın başına geçti.

Luis, 17 aylık macerasında Brezilya Serie A, Brezilya Kupası, Challenger Kupası, Brezilya Süper Kupası, Libertadores Kupası ve Campeonato Carioca olmak üzere toplamda 6 kupa kazandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Tırın araçları biçtiği dehşet anları saniye saniye kamerada: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.