31 Ekim 2025 Cuma
  Beşiktaş'ta forma giymişti! Şimdiyse dönerci dükkanı işletiyor
Spor

Beşiktaş'ta forma giymişti! Şimdiyse dönerci dükkanı işletiyor

Bir dönem ligimizde Beşiktaş forması da giyen Orkan Çınar'ın son hali herkesi şaşırttı. Siyah beyazlı formayla Şampiyonlar Ligi'nde dahi boy gösteren Orkan Çınar'ın, şimdilerdeyse dönerci dükkanı işlettiği ortaya çıktı.

31 Ekim 2025 Cuma 21:56
Beşiktaş'ta forma giymişti! Şimdiyse dönerci dükkanı işletiyor
Bir dönem ligimizde Beşiktaş forması da giyen Orkan Çınar'ın son hali herkesi şaşırttı. Siyah beyazlı formayla Şampiyonlar Ligi'nde dahi boy gösteren Orkan Çınar'ın, şimdilerdeyse dönerci dükkanı işlettiği ortaya çıktı.

Futbolculuk kariyerine 29 yaşında veda eden Orkan Çınar, ağabeyiyle birlikte Bursa'nın İnegöl ilçesinde dönerci dükkanı açtı. Bir müşterisi tarafından dükkanında çekilen fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasının ardından Orkan Çınar'ın yeni mesleğini gören futbolseverler gözlerine inanamadı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMIŞTI

Beşiktaş'a transfer olmasıyla birlikte büyük bir yetenek olarak gösterilen ve Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen Orkan Çınar, 2017 yılında Leipzig'e karşı oynamış ve Devler Ligi'nde 1 de asist yapmıştı.

Orkan Çınar'ın bu kadar erken yaşta futboldan uzaklaşması ise futbolseverlerin dikkatini çekmişti.

