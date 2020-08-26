26 Ağustos 2020 Çarşamba 16:15 - Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 16:15

Beşiktaş Futbol A Takımı'nda bu sezon görev yapacak futbolcuların kullanacakları forma numaraları belli oldu. Siyah Beyazlı takımın taraftarları forma almak için 2020 Beşiktaş forma numaraları neler? sorusuna yanıt arıyor. Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamayla birlikte Beşiktaş'ta forma numaraları belli oldu. İşte 2020 Beşiktaş forma numaraları

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Beşiktaşlı oyuncuların formaya yazılacak isimleri ve numaraları şöyle:

"Isimat (2), Roco (3), Douglas (5), N'Koudou (7), Umut (8), G. Yalçın (9), O. Özyakup (10), Boyd (11), Erdoğan (12), Hutchinson (13), Larin (17), Hasic (19), Necip Uysal (20), N'Sakala (21), Ljajic (22), W. Souza (23), Vida (24), Alpay (25), Dorukhan (26), Ersin (30), Rıdvan (33), Kartal (41), Oliver (43), Emre (61), Lens (77), Utku (97)"

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE VEDA ETTİ

Beşiktaş, sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turuyla açtı. Yunan rakibi PAOK ile karşı karşı gelen Siyah beyazlılar, 3-1 kaybetti.

PAOK'a 3-1 kaybeden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi elemelerinden devam edecek.

Karşılaşmada Yunan ekibi adına golleri 7. ve 21. dakikada Tzolis, 30'da Pelkas attı. Temsilcimiz Beşiktaş'ın tek folü ise 37. dakikada Cyle Larin'den geldi. PAOK, 41. dakikada Akpom ile bir de penaltı kaçırdı.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş Devler Ligi'ne veda etti. Siyah-beyazlılar Avrupa Ligi 3. eleme turundan yoluna devam edecek.

İşte Beşiktaş'ın forma numaraları sırasıyla şöyle:

3 – Adriano Correia

5 – Kepler Laveran Pepe

6 – Gary Medel

7 – Ricardo Quaresma

8 – Ryan Babel

9 – Alvaro Negredo

10- Oğuzhan Özyakup

11 – Mustafa Pektemek

12- Enzo Roco

13- Atiba Hutchinson

14 – Fatih Aksoy

15 – Orkan Çınar

17 – Jeremain Lens

18 – Tolgay Arslan

19 – Güven Yalçın

20 – Necip Uysal

22 – Aras Özbiliz

24 – Domagoj Vida

26 – Dorukhan Toköz

28 – Umut Nayir

29 – Tolga Zengin

30 – Ersin Destanoğlu

37 – Mertcan Açıkgöz

71 – Alpay Çelebi

55 – Gökhan Töre

77 – Gökhan Gönül

88 – Caner Erkin

95 – Cyle Larin

97 – Utku Yuvakuran

99 – Vagner Love