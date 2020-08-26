Beşiktaş Futbol A Takımı'nda bu sezon görev yapacak futbolcuların kullanacakları forma numaraları belli oldu. Siyah Beyazlı takımın taraftarları forma almak için 2020 Beşiktaş forma numaraları neler? sorusuna yanıt arıyor. Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamayla birlikte Beşiktaş'ta forma numaraları belli oldu. İşte 2020 Beşiktaş forma numaraları
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Beşiktaşlı oyuncuların formaya yazılacak isimleri ve numaraları şöyle:
"Isimat (2), Roco (3), Douglas (5), N'Koudou (7), Umut (8), G. Yalçın (9), O. Özyakup (10), Boyd (11), Erdoğan (12), Hutchinson (13), Larin (17), Hasic (19), Necip Uysal (20), N'Sakala (21), Ljajic (22), W. Souza (23), Vida (24), Alpay (25), Dorukhan (26), Ersin (30), Rıdvan (33), Kartal (41), Oliver (43), Emre (61), Lens (77), Utku (97)"
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE VEDA ETTİ
Beşiktaş, sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turuyla açtı. Yunan rakibi PAOK ile karşı karşı gelen Siyah beyazlılar, 3-1 kaybetti.
PAOK'a 3-1 kaybeden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi elemelerinden devam edecek.
Karşılaşmada Yunan ekibi adına golleri 7. ve 21. dakikada Tzolis, 30'da Pelkas attı. Temsilcimiz Beşiktaş'ın tek folü ise 37. dakikada Cyle Larin'den geldi. PAOK, 41. dakikada Akpom ile bir de penaltı kaçırdı.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş Devler Ligi'ne veda etti. Siyah-beyazlılar Avrupa Ligi 3. eleme turundan yoluna devam edecek.
İşte Beşiktaş'ın forma numaraları sırasıyla şöyle:
3 – Adriano Correia
5 – Kepler Laveran Pepe
6 – Gary Medel
7 – Ricardo Quaresma
8 – Ryan Babel
9 – Alvaro Negredo
10- Oğuzhan Özyakup
11 – Mustafa Pektemek
12- Enzo Roco
13- Atiba Hutchinson
14 – Fatih Aksoy
15 – Orkan Çınar
17 – Jeremain Lens
18 – Tolgay Arslan
19 – Güven Yalçın
20 – Necip Uysal
22 – Aras Özbiliz
24 – Domagoj Vida
26 – Dorukhan Toköz
28 – Umut Nayir
29 – Tolga Zengin
30 – Ersin Destanoğlu
37 – Mertcan Açıkgöz
71 – Alpay Çelebi
55 – Gökhan Töre
77 – Gökhan Gönül
88 – Caner Erkin
95 – Cyle Larin
97 – Utku Yuvakuran
99 – Vagner Love