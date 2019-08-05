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Beşiktaş'ta forvete ilk aday Vincent Aboubakar

Siyah-Beyazlılar'ın tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz'ın Udinese'yle oynanan hazırlık mücadelesinde sağ ayağından sakatlanması ve yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak olmasının ardından Beşiktaş'ın transfer çalışmalarına güncelleme geldi.

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İlk etapta sol stoper, sol bek ve sol kanat transferiyle döneme noktayı koymayı planlayan Beşiktaş, listeye forveti de ekledi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ısrarı sebebiyle ilk etapta önceliği sol stopere veren ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetim, ikinci hedef olarak forveti seçti.

Fanatik Gazetesi'nden Orhan Yıldırım'ın haberine göre, Burak'ın beklenmedik sakatlığı sonrasında Beşiktaş'ın ilk olarak takımın eski golcüsü Vincent Aboubakar'ı gündemine aldığı ortaya çıktı.

KİRALAMA FORMÜLÜ DEVREDE

Kara Kartal'da 2016-17 sezonunda kiralık olarak forma giyen ve kısa sürede Siyah-Beyazlı taraftarlara kendisini çok sevdiren, ek olarak her fırsatta Beşiktaş'a olan sevgisini dile getiren Kamerunlu oyuncu için resmi çalışmaların, bu hafta içerisinde başlaması bekleniyor.

Sakatlıktan kurtulmasının ardından geçen sezon Porto'da 11 karşılaşmada forma giyip 4 gollük performans sergileyen 27 yaşındaki oyuncunun da Beşiktaş'a geri dönmeye sıcak olduğu biliniyor. Forvet hattına ek olarak sağ kanatta da forma giyebilen deneyimli oyuncu için kiralama formülünün devreye sokulması bekleniyor. 

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