Beşiktaş'ta forvete yeni aday: Nelson Oliveira

Negredo'nun sezon başladıktan sonra takımdan ayrılması ve Babel'in de ayrılma aşamasına gelmesinin ardından devre arasında hücum hattına takviye yapması beklenen Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Nelson Oliveira oldu. 27 yaşındaki Portekizli forvet, Beşiktaş'a önerildi. İngiltere Championship ekiplerinden Norwich'in kadrosunda yer alan Oliveira'nın kulübüyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Norwich, Portekizli forveti 2016'nın yaz transfer döneminde 5.85 milyon euro'ya Benfica'dan transfer etmişti. Geçtiğimiz sezon Championship ekibiyle 40 maça çıkan Oliveira, 8 gol atmayı başarmıştı. Bu sezon ise Portekizli forvet, takımının oynadığı hiçbir maçta kadroya girme şansını yakalayamadı.

27 yaşındaki oyuncu, bu sezon sadece Norwich'in reserve takımıyla 3 maça çıkabildi. Pepe ve Quaresma'nın bağlı olduğu menajerlik şirketi, aynı zamanda Oliveira'nın da temsilciliğini yürütmekte. Pepe ve Quaresma'nın Portekiz Milli Takımı'ndan da arkadaşı Oliveira, bugüne kadar ülkesi milli takımı adına 17 maça çıkarken 2 gol atmayı başardı. 2016'nın yaz aylarına kadar Benfica'nın kadrosunda yer alan Oliveira, birçok önemli takıma kiralanmıştı. 27 yaşındaki forvet 2016'ya kadarlık süreçte Rio Ave, Paços Ferreira, Deportivo, Rennes, Swansea City ve Nottingham Forest'e kiralanmıştı.

Beşiktaş'ın, Portekizli yıldız için sezon sonu satın alma opsiyonu içeren 6 aylık kiralama teklifinde bulunacağı belirtiliyor. (Fanatik)