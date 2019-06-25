Beşiktaş'ta futbol akademisinde görev yapan Halilagic'in görevine son verildi
Beşiktaş ile futbol akademisi koordinatörü pozisyonunda görev alan Sead Halilagic'in yolları ayrıldı.
Beşiktaş'ta futbol akademisi koordinatörü Sead Halilagic ile yollar ayrıldı.
Sead Halilagic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Alınan karara göre Beşiktaş Kulübünden ayrılmış bulunuyorum. Yeni sezonda Beşiktaş Kulübüne başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
(AA)
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