Beşiktaş'ta futbol şubesi Torunoğulları’na
BEŞİKTAŞ’TA Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yeni yönetim dün maç öncesinde yaptığı toplantıda görev dağılımını gerçekleştirdi.
STAR
BEŞİKTAŞ’TA Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yeni yönetim dün maç öncesinde yaptığı toplantıda görev dağılımını gerçekleştirdi. Futbol Şubesi Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ‘a emanet edildi. Kocadağ aynı zalanda Asbaşkan olarak da görev yapacak. Ayrıca Adnan Dalgakıran ikinci başkan, Mesut Urgancılar ise genel sekreterlik görevine getirildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.