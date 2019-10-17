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Beşiktaş'ta futbolcular, yönetim ve teknik heyetin belirsizliğinden rahatsız

Beşiktaş'ta yeni yönetim ve teknik direktör belirsizliği futbolculara sirayet etmiş durumda.

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TM Dijital Haber Merkezi

Gary Medel’in Bologna’ya satılmasının ardından orta sahadaki boşluğu doldurmak için harekete geçen ve Arsenal’den Elneny’i transfer eden Beşiktaş’ı Avrupa’nın dev kulüpleri rahat bırakmıyor.

BEŞİKTAŞ'TAKİ BELİRSİZLİK FUTBOLCULARI RAHATSIZ ETMİŞ DURUMDA

Süper Lig’de bir maç forma giyen ve o maçta da kırmızı kart görerek 3 maç ceza alan Elneny için Milan iddiaları ortaya atılırken, Mısırlı futbolcuyu şimdi de West Ham, Valencia ve Leicester City’nin istediği belirtildi. Arsenal’den satın alma opsiyonlu kiralanan ve Beşiktaş’tan yıllık 1,5 milyon Euro alacak olan 27 yaşındaki oyuncunun Ocak ayında alacağı karar merakla beklenirken, siyah beyazlı kulüpteki yönetim ve teknik heyet belirsizliği sadece Elneny’i değil diğer futbolcuları da rahatsız ettiği kaydedildi.

Yaz ayı transfer döneminde 3 kulübün Elneny’i istediği ortaya çıkarken yıldız futbolcunun menajerinin “Performansını geliştirmek ve daha iyi bir şekilde tekrar geri dönmeyi istedi. Elneny'nin Arsenal'da tekrar oynaması mümkün ve kendini hâlâ güçlü hissediyor” açıklamaları kafalarda soru işareti bıraktı.

Komandolardan milli sporculara mesaj: Selamınızı aldık, gözünüz arkada kalmasın!

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