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Spor

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi 4 eksik

Süper Lig'in 13. haftasında derbide deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

AA4 Kasım 2022 Cuma 19:35 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi 4 eksik
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Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki derbi müsabakasında yarın Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Siyah beyazlı ekipte Emre Bilgin, Frencesco Montero, Berkay Vardar ve Rachid Ghezzal Galatasaray ile oynanacak maçın kadrosuna alınmadı. Tecrübeli futbolcu Atiba Hutchinson, uzun süre sonra kadroya alındı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Beşiktaş'ın derbi kamp kadrosu şöyle:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Welinton Souza, Tayyip Talha Sanuç, Romain Saiss, Atiba Hutchinson, Emrecan Uzunhan, Valentin Rosier, Tayfur Bingöl, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Necip Uysal, Josef de Souza, Salih Uçan, Kerem Atakan Kesgin, Gedson Fernandes, Dele Alli, Nathan Redmond, Georges-Kevin N'Koudou, Jackson Muleka, Cenk Tosun, Wout Weghorst.

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