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Spor

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi planı belli oldu

Beşiktaş, Galatasaray ile zirve yarışındaki kaderi açısından kritik bir maça çıkıyor. Siyah beyazlılarda tüm planlar galibiyet üzerine.

Habertürk25 Ekim 2021 Pazartesi 15:11 - Güncelleme: 25 Ekim 2021 Pazartesi 15:11
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Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek. Süper Lig'deki son 4 maçında 1 kez kazanarak çok önemli puanlar kaybeden, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta da hayal kırıklığı yaşayan siyah-beyazlılar, derbiyi kazanarak yara sarmanın peşinde.

Kritik maçta Kartal'ın hedefi ise ilk düdükle birlikte baskı ve erken gol bulmak olacak. Bu sezon evinde oynadığı 5 maçta da ilk golü bulan ve devreyi önde kapatan siyah-beyazlılar, aynı senaryoyu derbide de yaşatmayı hedefliyor. Evinde öne geçtiği maçlarda sadece Adana Demirspor'a puan kaybeden Beşiktaş, kalan 4'ünü ise galibiyetle tamamladı. Teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularından etkili bir başlangıç beklerken kart görmemeleri ve hakemle gereksiz diyaloglardan kaçınmaları konusunda da uyardı.

SON 4 GALİBİYET GOL YEMEDEN

Beşiktaş, Vodafone Park'taki ilk derbide berabere kaldığı Galatasaray'ı sonraki 4 maçta ise gol yemeden mağlup etti. Siyah-beyazlılar iç sahadaki bu üstünlüğünü kazanarak sürdürmeyi planlıyor.

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