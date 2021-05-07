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Spor

Beşiktaş'ta Galatasaray kamp kadrosu belli oldu! 6 eksik...

Süper Lig'in 40. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak lider Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Siyah beyazlılarda sakatlıkları bulunan Bernard Mensah, Oğuzhan Özyakup, Ajdin Hasic, Georges-Kevin N'Koudou, Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun kadroda yer almadı.

AA07 Mayıs 2021 Cuma 19:48 - Güncelleme: 07 Mayıs 2021 Cuma 19:50
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Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Cenk Tosun ile Ajdin Hasic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Oğuzhan Özyakup, Vincent Aboubakar, Bernard Mensah ve Georges-Kevin N'Koudou kamp kadrosuna alınmadı.

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Rachid Ghezzal, Gökhan Töre, Cyle Larin.

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