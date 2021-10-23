Beşiktaş'ta Galatasaray mesaisi devam ediyor

DHA 23 Ekim 2021 Cumartesi 15:27 - Güncelleme: 23 Ekim 2021 Cumartesi 15:27

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Küçük oyunların ardından 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapılan antrenman, tam sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası gerçekleştirilen şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekibin antrenmanını, başkan Ahmet Nur Çebi ve asbaşkan Emre Kocadağ bir süre takip etti. Beşiktaş, yarın 18.00'de yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.