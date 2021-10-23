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Spor

Beşiktaş'ta Galatasaray mesaisi devam ediyor

Süper Lig'in 10'uncu haftasında pazartesi günü derbi maçta Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

DHA23 Ekim 2021 Cumartesi 15:27 - Güncelleme: 23 Ekim 2021 Cumartesi 15:27
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Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Küçük oyunların ardından 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapılan antrenman, tam sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası gerçekleştirilen şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekibin antrenmanını, başkan Ahmet Nur Çebi ve asbaşkan Emre Kocadağ bir süre takip etti. Beşiktaş, yarın 18.00'de yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

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