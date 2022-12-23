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Spor

Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçı mesaisi devam ediyor

Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta maçın hazırlıkları sürüyor.

AA23 Aralık 2022 Cuma 17:58 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçı mesaisi devam ediyor
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 25 Aralık Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma çalışmalarıyla başladı. Pas ve taktik çalışmayla devam eden idman, çift kale taktik maçıyla noktalandı.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra maç için Gaziantep'e gidecek.

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