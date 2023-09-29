İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Eylül 2023 Cuma / 15 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,4668
  • EURO
    29,0999
  • ALTIN
    1651
  • BIST100
    8218.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta Gedson Fernades seferberliği
Spor

Beşiktaş'ta Gedson Fernades seferberliği

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Gedson Fernandes için seferberlik ilan edildi. 24 yaşındaki genç orta saha oyuncusunun Konyaspor maçında kadroda yer alması bekleniyor.

Fanatik29 Eylül 2023 Cuma 09:38 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Gedson Fernades seferberliği
ABONE OL

Beşiktaş'ın Adana Demir deplasmanındaki beklenmedik yenilgisinde orta sahanın hem savunmada hem hücumda ciddi sorunlar yaşadığı gözlendi.

Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan ve Alex-Oxlade Chamberlain 3'lüsüyle maça başlayan siyah-beyazlılarda orta hat adeta tel tel dökülürken gözler Gedson Fernandes'i fazlasıyla aradı.

Omuzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle Kayserispor maçında da forma giyemeyen başarılı oyuncu iyileşti ama idman eksiği ve sakatlığının nüksetmemesi adına hafta içi mesaisinde kadroya alınmadı.

SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ

Tedavisi başarıyla tamamlanan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, perşembe günü yapılan antrenmanda yer aldı. Gedson'un pazar günkü zorlu Konysapor deplasmanına yetiştirilmesi için adeta seferberlik ilan edildi. Portekizli futbolcu için cuma günkü idman kritik görünüyor. Eğer Gedson bu antrenmanı da sorunsuz bir şekilde tamamlarsa, Konyaspor kafilesine dahil edileceği öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.