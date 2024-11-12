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Spor

Beşiktaş'ta gelen gideni arattı! Harcamalar sahada karşılığını vermedi

Geçen sezon sezon Beşiktaş başkanlığına seçilen Hasan Arat ve ekibi yaptığı hamlelerle beklenileni karşılayamadı. Yüksek harcama ve maaşlarla dikkat çeken Hasan Arat ve yönetimi, Ahmet Nur Çebi ve yönetiminin 11'inci maçlar itibarıyla yalnızca 2 puan önünde yer aldı. İşte detaylar...

Akşam12 Kasım 2024 Salı 09:00 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta gelen gideni arattı! Harcamalar sahada karşılığını vermedi
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Geçen sezon 5 Aralık'ta başkanlık koltuğuna Hasan Arat ve ekibini getiren Beşiktaş'ta işler iyi gitmiyor... İlk olarak ara transferde Al Musrati'ye 12 milyon euro bonservis ödeyerek rekor kırıp 22 yaşındaki Ernest Muçi'yi de 10 milyon euroya alan Arat ve kurmayları, yaz transferinde de kesenin ağzını açık tuttu. Ciro Immobile ve Rafa Silva gibi yıldızlara kulüp tarihinin bilinen en yüksek ödemesi olan 6 milyon euro maaş veren siyah beyazlılar; idari ve mali açıdan ibra edilmeyen Ahmet Nur Çebi ve yönetiminin 11'inci maçlar itibarıyla yalnızca 2 puan önünde yer aldı...

YAKLAŞIK 60 MİLYON € HARCAMA

Rekor isimlerin yanı sıra Joao Mario, Uduokhai, Paulista, Can Keleş ve Emirhan Topçu'nun maaş ve bonservislerine yaklaşık 60 milyon euroluk bir harcama yapan Arat yönetimi, 11'inci maçlar sonunda geçen sezon olduğu gibi lig tablosunda 5'inci sırada yer aldı. 'Kabus kadro' ile 11'inci maçların ardından 19 puan toplayarak 31 puanlı lider Galatasaray'ın 12 puan gerisinde kalan siyah beyazlılar; bu sezon 'rüya kadro' ile yine 31 puanla lider olan CimBom'un 10 puan gerisinde ve 5'inci sırada yer aldı; geçen seneye göre yalnızca 2 puanlık başarı gösterdi. 'Beşiktaş' ve 'Havlu atmak' tabiri yine Kasım'da yan yana geldi...

KANAT YOK, IŞIKLANDIRMA TAM!

Öte yandan transferde harcanan rekor paralara karşın kadrodaki eksiklikler de siyah beyazlı taraftarların eleştirdiği noktalardan biri oldu. Sol bekte yedeksiz Masuaku'nun yerine ihtiyaç halinde Emirhan oynarken; Rashica'nın sakatlığında kanat rotasyonunda Muçi, Mario, Semih ve Rafa döndü dolaştı... Kadroda bu denli hayati eksiklikler varken yönetimin stat ışıklandırmasına harcadığı paralar da eleştiri konusu oldu. Taraftar; sosyal medyada "Kanat yok, ışıklandırma var!" derken; yöneticiler, "Ses etkileşimli olması sebebiyle stadyumda düzenlenecek konserlerden de ekstra gelir sağlanacak" dedi...

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