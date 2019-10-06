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Beşiktaş'ta gidecek isimler belli oldu

BEŞİKTAŞ’TA Teknik Direktör Abdullah Avcı, devre arası için gönderilecek futbolcuları belirledi.

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AKŞAM

BEŞİKTAŞ’TA Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın devre arası için gönderilecek futbolcuları belirlediği ve bunu yeni yönetimle paylaşacağı belirtildi. Tyler Boyd, Loris Karius, Abdoulay Diaby, Enzo Roco, Rebocho ve Jeremain Lens’in elden çıkarılması bekleniyor.

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