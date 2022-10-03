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Spor

Beşiktaş'ta Giresunspor mesaisi başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

IHA3 Ekim 2022 Pazartesi 13:07 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Giresunspor mesaisi başladı
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BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü Fenerbahçe müsabakasında oynayan oyuncular, rejenerasyon idmanıyla günü tamamladılar. Diğer futbolcular, aktivasyon çalışması yaparak başladıkları idmanı, pas ve dar alanda çift kale maç oynayarak noktaladılar.

Siyah-beyazlılar, Giresunspor maçının hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 5 Ekim Çarşamba günü saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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