Sezon başından bu yana sakatlıklarla uğraşan Beşiktaş'a Gökhan Gönül'den kötü haber geldi. Tecrübeli oyuncunun sol arka adelesindeki sakatlık nedeniyle 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Ankaragücü ve Braga maçlarında oynayamayacak olan tecrübeli sağ bekin Galatasaray derbisine yetişme ihtimalinin çok düşük olduğu belirtildi.

İKİ İSİM DAHA SAKATLANDI

Dün sabah gerçekleştirilen idmanda bacağında ağrı hisseden Victor Ruiz'in soleus kasında grade 2 zorlanma tespit edildi. Kulüpten yapılan açıklamada İspanyol stoperin 4 hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

Tedavileri daha yeni tamamlanan Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Gönül'ün de dünkü idmanda ağrıları tekrarladı. Oğuzhan'ın bu hafta sonu oynanacak Ankaragücü maçına yetiştirilmeye çalışıldığı belirtildi.

Kartal'da ameliyat olan Dorukhan ve Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan N'Koudou da yok.