Beşiktaş'ta Gökhan Töre eşyalarını topladı

LOVE - ADRİANO VE TOLGAY'IN DA ELİ KULAĞINDA

Ryan Babel, Pepe, Fatih Aksoy gibi oyuncularıyla yollarını ayıran, Quaresma ile vedalaşmaya hazırlanan Beşiktaş’ta Gökhan Töre de eşyalarını toplamış durumda.

Kariyerinin son 2,5 senesini sakatlıklarla geçiren ve istikrarsız performansıyla gözden düşen Gökhan Töre’nin kendisine takım baktığı öğrenilirken, milli futbolcunun 1 hafta içerisinde Türkiye’den ayrılacağı belirtildi. Yönetimin ‘kendine kulüp bul’ dediği 27 yaşındaki kanat oyuncusu her ne kadar Süper Lig’in bazı ekiplerinden teklif alsa da oyuncunun İspanya ve İtalya kulüpleriyle flört halinde olduğu ifade edildi. Sezon sonunda Beşiktaş’la sözleşmesi sona erecek olan Gökhan Töre’nin yönetimle masaya oturup bonservisini alacağı bildirilirken, milli futbolcunun bu konuda elinin rahat olduğu anlaşıldı.

Bu sezon 8 maçta forma giyen Gökhan Töre sadece 1 asist yapabildi.