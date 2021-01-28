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Spor

Beşiktaş'ta Gökhan Töre sol ayak bileğinden sakatlandı

Beşiktaş'ta Gökhan Töre antrenmanda sakatlanarak çalışmayı yarıda bıraktı. Ayak bileğine darbe alan yıldız oyuncunun sol ayak bileği dış yan bağında kısmi yırtık ve ödem tespit edildiği açıklandı.

DHA28 Ocak 2021 Perşembe 18:42 - Güncelleme: 28 Ocak 2021 Perşembe 18:42
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Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 22'nci haftasında oynanacak Trabzonspor maçı için bugün gerçekleştirilen antrenmanda ayak bileğine aldığı darbe sonucunda sakatlık geçiren ve antrenmanı tamamlayamayan Gökhan Töre'nin sol ayak bileği dış yan bağında kısmi yırtık ve ödem tespit edildiğini açıkladı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, futbolcunun tedavisine başlandığı kaydedildi.

Beşiktaş Kulübü'nün resmi internet sitesindeki açıklaması şu şekilde: "Süper Lig’in 22'nci haftasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabakaya hazırlanan Futbol Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda, ikili mücadele sırasında ayak bileğine aldığı darbe nedeniyle çalışmayı tamamlayamayan futbolcumuz Gökhan Töre’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol ayak bileği dış yan bağında kısmi yırtık ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuz Gökhan Töre’nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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