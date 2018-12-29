Beşiktaş'ta Gökhan Töre ve Tolga Zengin, kampa götürülmeyecek

Beşiktaş'ta ikinci yarı kampı öncesinde transfer çalışmaları yoğun şekilde devam ederken, kadrodan gidecek isimlerle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Başkan Fikret Orman'ın geçtiğimiz gündelerde "5-6 isimle yolları ayıracağız" sözlerinin ardından son dakika gelişmesi yaşandı. A Spor'un haberine göre, Beşiktaş'ta Gökhan Töre ve Tolga Zengin, ikinci yarı öncesinde Antalya'da yapılacak kamp çalışmalarıan götürülmeyecek.

West Ham'a kiralandıktan sonra satışı gerçekleşmeyen ve Beşiktaş'a yeniden dönen Gökhan Töre, siyah-beyazlı takımda teknik direktör Şenol Güneş'in gözüne bir türlü giremedi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Gökhan Töre ile Ocak ayında yolların ayrılması bekleniyor.

Beşiktaş'ta siyah-beyazlı taraftarların gözünden düştükten sonra bir daha kaleyi uzun süreliğine geri alamayan Tolga Zengin'in de sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Beşiktaş, 35 yaşındaki kaleciyi Ocak ayında takasta kullanmayı düşünüyor.