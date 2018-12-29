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Beşiktaş'ta Gökhan Töre ve Tolga Zengin, kampa götürülmeyecek

İkinci yarı öncesi çalışmalarını Antalya'da yapacak olan Beşiktaş'ta iki isim kamp kadrosuna alınmadı. İşte o gelişme...

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Beşiktaş'ta ikinci yarı kampı öncesinde transfer çalışmaları yoğun şekilde devam ederken, kadrodan gidecek isimlerle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
 
Başkan Fikret Orman'ın geçtiğimiz gündelerde "5-6 isimle yolları ayıracağız" sözlerinin ardından son dakika gelişmesi yaşandı. A Spor'un haberine göre, Beşiktaş'ta Gökhan Töre ve Tolga Zengin, ikinci yarı öncesinde Antalya'da yapılacak kamp çalışmalarıan götürülmeyecek.
 
West Ham'a kiralandıktan sonra satışı gerçekleşmeyen ve Beşiktaş'a yeniden dönen Gökhan Töre, siyah-beyazlı takımda teknik direktör Şenol Güneş'in gözüne bir türlü giremedi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Gökhan Töre ile Ocak ayında yolların ayrılması bekleniyor.
 
Beşiktaş'ta siyah-beyazlı taraftarların gözünden düştükten sonra bir daha kaleyi uzun süreliğine geri alamayan Tolga Zengin'in de sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Beşiktaş, 35 yaşındaki kaleciyi Ocak ayında takasta kullanmayı düşünüyor.

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