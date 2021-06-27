27 Haziran 2021 Pazar 09:47 - Güncelleme: 27 Haziran 2021 Pazar 09:47

Yeni sezona yapılacak transferler için çalışmalarını daha hızlandıran Beşiktaş Yönetimi, golcü arayışlarında, Diego Costa ve Aleksandar Mitrovic dışındaki başka isimlere de dönmeyi planlıyor. Özellikle Fulhamlı Mitrovic'in pahalı olması, Diego Costa'nın, kulübün indirim talebine yanıt vermemesi nedeniyle siyah-beyazlılar başka isimleri de gündemine alacak.

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin golcü transferiyle bizzat ilgileneceği öğrenilirken, belirlediği bazı isimlerin transferini temmuz ayında bitirmeyi planladığı vurgulandı.

Milliyet