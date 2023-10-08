Beşiktaş'ta gözler Aboubakar'ın üstünde

Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, Lugano'yla oynanan UEFA Konferans Ligi mücadelesinde attığı 2 golle yıldızını parlatmıştı. Yıldız isim, sonrasında oyundan alınınca Beşiktaş, Tüpraş Stadı'ndan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.
10 GOL, 3 ASİST
Negatif sonuç ve sonrasında yaşanan kaotik duruma rağmen takımda tek güven veren kişi, Vincent Aboubakar...
15 maçta 10 gol ve 3 asistlik performans sergileyen tecrübeli futbolcu, İstanbulspor'la oynanacak karşılaşmada takımın en önemli kozu olacak. Başarılı oyuncu, gollerine devam edip Siyah-Beyazlı taraftarlara zaferi getiren isim olmaya çalışacak.