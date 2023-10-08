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Spor

Beşiktaş'ta gözler Aboubakar'ın üstünde

Bu sezon 10 gol, 3 asistle oynayan Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar bugün de İstanbulspor karşısında Kara Kartal'ın en büyük kozu olacak.

Fanatik8 Ekim 2023 Pazar 10:40 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta gözler Aboubakar'ın üstünde
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Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, Lugano'yla oynanan UEFA Konferans Ligi mücadelesinde attığı 2 golle yıldızını parlatmıştı. Yıldız isim, sonrasında oyundan alınınca Beşiktaş, Tüpraş Stadı'ndan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.

10 GOL, 3 ASİST

Negatif sonuç ve sonrasında yaşanan kaotik duruma rağmen takımda tek güven veren kişi, Vincent Aboubakar...

15 maçta 10 gol ve 3 asistlik performans sergileyen tecrübeli futbolcu, İstanbulspor'la oynanacak karşılaşmada takımın en önemli kozu olacak. Başarılı oyuncu, gollerine devam edip Siyah-Beyazlı taraftarlara zaferi getiren isim olmaya çalışacak.

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