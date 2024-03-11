İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mart 2024 Pazartesi / 2 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,0034
  • EURO
    35,0721
  • ALTIN
    2242.9
  • BIST100
    9363.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta gözler Ernest Muçi'nin üzerinde
Spor

Beşiktaş'ta gözler Ernest Muçi'nin üzerinde

Bu akşam sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta gözler Ernest Muçi'nin performansında olacak.

11 Mart 2024 Pazartesi 09:34 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta gözler Ernest Muçi'nin üzerinde
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak.

TÜM GÖZLER ERNEST MUÇI'DE

Kara Kartal'ın devre arasında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Ernest Muci, yavaş yavaş temposunu yakalamaya başlıyor.

Arnavut 10 numara, derbide fazla varlık gösteremese de bugünkü Gaziantep müsabakasında çıkış yapmayı amaçlıyor. Zorlu deplasmana özel olarak hazırlanan başarılı futbolcu, atacağı gollerle takımına zaferi getiren isim olmaya çalışacak.

Muçi, sık sık ceza sahası dışından rakip kaleye göndereceği şutlarla ilk dakikadan itibaren Gaziantep kalesini abluka altına almayı hedefliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.