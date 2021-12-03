İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Aralık 2021 Cuma / 28 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6874
  • EURO
    15,4612
  • ALTIN
    778.62
  • BIST100
    1880.06
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta gözler Michy Batshuayi'de
Spor

Beşiktaş'ta gözler Michy Batshuayi'de

Beşiktaş'ta Michy Batshuayi ilk 11'de başladığı ilk 3 maçta 3 gol 1 asistle oynamıştı ancak devamı gelmedi.

3 Aralık 2021 Cuma 08:38 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 08:38
ABONE OL

Beşiktaş'ın sezon başında büyük ümitlerle transfer ettiği Michy Batshuayi ilk 11'de başladığı ilk 3 maçta 3 gol 1 asistle oynamıştı. Ancak devamı gelmedi, sonrasındaki 6 karşılaşmada sadece penaltıdan ağları bulabildi Belçikalı oyuncu.

Hastalık dönüşü Giresun karşısında etkili olamayan 28 yaşındaki oyuncu hafta içi yaptığı özel idmanlarla yüzde 100 hazır hale geldi. Çıkış arayan Beşiktaş'ta bu gece tüm gözler haftalardır suskun kalan Batshuayi'de olacak. Yıldız oyuncu atacağı gol veya gollerle hem kendi hem de Beşiktaş için yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.