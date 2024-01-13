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Spor

Beşiktaş'ta gözler Semih Kılıçsoy'un üstünde

Bugün tüm gözler performansı ile Beşiktaş'ta beğeni toplayan genç yıldız Semih Kılıçsoy'da olacak. Başarılı oyuncunun bugünkü Fatih Karagümrük maçında takıma skor katkısı yapması bekleniyor.

13 Ocak 2024 Cumartesi 14:19 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta gözler Semih Kılıçsoy'un üstünde
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Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Beşiktaş'ta gözler genç forvet Semih Kılıçsoy'da olacak....

Atakaş Hatayspor ve Corendon Alanyaspor maçlarında 1'er gol atan Beşiktaş'ın 18 yaşındaki genç forveti Semih Kılıçsoy, hafta içinde Çaykur Rizespor deplasmanında da yıldızlaşmıştı.

Genç oyuncu, 4-0 biten mücadelede 2 kez fileleri sarsarken; Cenk Tosun'a asist yapma başarısı göstermişti.

Karagümrük mücadelesi öncesindeki takım çalışmalarında ortaya koyduğu hırslı görüntüyle dikkat çeken Semih, tenik direktör Fernando Santos'un da beğenisini kazandı.

Genç yıldız, bugün de atacağı gollerle Kartal'a zaferi getiren isim olmaya çalışacak.

BU SEZON NE YAPTI?

18 yaşındaki futbolcu, bu sezon Beşiktaş ile çıktığı 14 resmi maçta 5 gol attı ve 1 asist yaptı.

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