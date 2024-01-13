Beşiktaş'ta gözler Semih Kılıçsoy'un üstünde

Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Beşiktaş'ta gözler genç forvet Semih Kılıçsoy'da olacak....

Atakaş Hatayspor ve Corendon Alanyaspor maçlarında 1'er gol atan Beşiktaş'ın 18 yaşındaki genç forveti Semih Kılıçsoy, hafta içinde Çaykur Rizespor deplasmanında da yıldızlaşmıştı.

Genç oyuncu, 4-0 biten mücadelede 2 kez fileleri sarsarken; Cenk Tosun'a asist yapma başarısı göstermişti.

Karagümrük mücadelesi öncesindeki takım çalışmalarında ortaya koyduğu hırslı görüntüyle dikkat çeken Semih, tenik direktör Fernando Santos'un da beğenisini kazandı.

Genç yıldız, bugün de atacağı gollerle Kartal'a zaferi getiren isim olmaya çalışacak.

BU SEZON NE YAPTI?

18 yaşındaki futbolcu, bu sezon Beşiktaş ile çıktığı 14 resmi maçta 5 gol attı ve 1 asist yaptı.