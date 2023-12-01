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Spor

Beşiktaş'ta gözler Süper Lig'e çevrildi

UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında Club Brugge karşısında ağır bir mağlubiyet alan Beşiktaş, Süper Lig'de oynayacağı Ankaragücü mücadelesine ara vermeden başladı.

IHA1 Aralık 2023 Cuma 14:02 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta gözler Süper Lig'e çevrildi
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular, düz koşu yaparak günü tamamladılar. Diğer futbolcular ısınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını, yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 15.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Ankara'ya giderek kampa girecek.

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