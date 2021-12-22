Beşiktaş'ta Göztepe maçı öncesi 5 eksik

AA 22 Aralık 2021 Çarşamba 20:04 - Güncelleme: 22 Aralık 2021 Çarşamba 20:04

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde 20 dakikası basına açık olan idmana tedavileri devam eden Georges-Kevin N'Koudou, Mert Günok ve Necip Uysal'ın yanı sıra sağ alt baldırında ağrıları olan Gökhan Töre ve kasıklarında ağrı olan Josef de Souza katılmadı.

Gökhan Töre'nin kamp kadrosunda yer almayacağı belirtilirken, tedbir amaçlı idmana çıkmayan Josef'in durumunun yarın belli olacağı kaydedildi.

Siyah-beyazlı ekip idmanın basına açık bölümünde ısınma koşularının ardından topla çeşitli oyunlar oynadı.

Beşiktaşlı futbolcular antrenmanın kalan kısmında ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Antrenman öncesi basın mensuplarının yanına gelerek "kolay gelsin" diyen teknik direktör Önder Karaveli, "Böyle bir havada buraya geldiğiniz için ilginiz ve desteğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Karaveli, bir gazetecinin "Beşiktaş taraftarına mesajınız var mı?" şeklindeki sorusunu, "Beşiktaş'ı çok seviyorum." diyerek cevapladı.

İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu: