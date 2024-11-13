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Spor

Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi devam ediyor

Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek Beşiktaş maçın hazırlıklarına devam etti.

AA13 Kasım 2024 Çarşamba 16:02 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi devam ediyor
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü Göztepe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un özel işleri nedeniyle ülkesinde bulunması nedeniyle antrenmanın yardımcı antrenör Jean Paul van Gastel yönetiminde gerçekleştirildiği belirtildi.

Yaklaşık bir saat 15 dakika süren idmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldığı ifade edildi. 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan antrenmanın, taktiksel çalışmalar ve dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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