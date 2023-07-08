Beşiktaş'ta gündem Marcel Sabitzer

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta saha hamlesi için görüşmelerini sürdürüyor.

SABITZER HAMLESİ

Alman basınından Sport24'ün haberine göre; Bayern Münih'in gelecek sezon için kadroda düşünmediği Avusturyalı orta saha Marcel Sabitzer için siyah-beyazlı ekip temaslarını sürdürüyor.

ROMA DA İSTİYOR

Haberde, Beşiktaş'ın dışında Roma'nın da oyuncu ile ilgilendiği belirtilirken Bayern Münih'in 29 yaşındaki oyuncu için 15 milyon euro istediğine yer verildi.

Ayrıca haberde Bayern Münih'in birçok isimler yollarını ayırmak istediği belirtildi.

Marcel Sabitzer, geçtiğimiz sezonun ilk dönemini Bayern Münih'te, ikinci dönemini Manchester United'ta geçirirken toplamda çıktığı 42 resmi maçta 4 gol 2 asist kaydetti.