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Spor

Beşiktaş'ta gündem teknik direktör! İşte Kartal'ın adayları...

Geçen geçen 5 teknik direktör ile çalışan Beşiktaş bu konuda ince eleyip sık dokuyor. Takımın başına Mourinho ile rakip olabilecek birini getirmek isteyen siyah beyazlılarda iki isim ön plana çıktı. Bunlar; Ola Gunnar Solskjaer ile Slaven Bilic. İŞte detaylar...

Akşam3 Haziran 2024 Pazartesi 09:11 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta gündem teknik direktör! İşte Kartal'ın adayları...
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Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın, geçen sezon devre arasında görüştüğü Ola Gunnar Solskjaer ile yeniden temasa geçtiği öne sürüldü. İngiliz basınından Mirror'ın haberine göre Siyah Beyazlılar; Mourinho'yu takımın başına getiren Fenerbahçe'ye rakip olarak Norveçli Solskjaer ismini düşünüyor. Son olarak Premier Lig devi Manchester United'ı çalıştıran 51 yaşındaki teknik adam, Aralık ayında Beşiktaş'ın 1.5 yıllık teklifini reddetmiş ve Kara Kartal, Portekizli Fernando Santos ile anlaşmıştı.

BİLİC DAHA YAKIN OLAN İSİM

Haberde, siyah beyazlıların teknik direktör arayışlarıyla ilgili şu ifadelere yer verildi: "Beşiktaş, Liverpool asistanı Pep Lijnders gibi birçok ünlü teknik direktör tarafından da reddedildi. Kulüp; Fenerbahçe'nin Mourinho hamlesinden sonra hızlı toparlanmak istiyor. Solskjaer hala bir hayal hedefi olsa da West Ham'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'in İstanbul'da görev alması daha olası görünüyor. Hırvat teknik adamın, mevcut Suudi Pro Ligi takımı Al-Fateh'teki görevinden ayrılarak 2013-15 yılları arasında yönettiği Beşiktaş'a dönmeye hazır olduğu bildirildi.

  • teknik direktör
  • slaven bilic
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